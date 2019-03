Har funnet årsaken til at Viking Sky fikk motorstans

Tegnet hytte for faren: – Det er ikke panoramastyle her

Sjøfartsdirektoratet gikk i en pressekonferanse klokka 16.00 ut med årsaken til at cruiseskipet Viking Sky fikk motorstans på Hustadvika 23. mars.

Fungerende sjøfartsdirektør Lars Alvestad orienterte pressen.

- Innen kort tid må vi kunne bidra til at Viking Sky skal kunne seile igjen, sa Alvestad innledningsvis.

- I går fikk vi søknad fra skipet om å seile til Kristiansund, der det skal gjennomgå reparasjoner. Vi har jobbet med årsaken fram til morgentimene sammen med Lloyd’s, som er skipets klasseselskap, og rederiet, sier Alvestad.

Lavt nivå av smøreolje

- Den direkte årsaken til at fartøyet fikk motorstans, var lavt oljetrykk. Nivået av smøreolje på tankene var innenfor fastsatte grenser, men relativt lavt, sier Alvestad til pressen.

- Den tunge sjøen førte til store bevegelser i tankene, og smøreoljepumpene mistet tilførselen av smøreolje. Dette utløste alarm på lavt smøreoljetrykk, som igjen førte til en automatisk nedstenging av maskinene, opplyser Alvestad.

Sjøfartsdirektoratet har utarbeidet en generell sikkerhetsmelding, slik at andre fartøy tar hensyn til smøreoljenivå sett i sammenheng med vær. Dette vil gjøres i samarbeid med motorprodusentene.

- Går gjennom alle Viking Cruise-skip

Sjøfartsdirektøren leste opp følgende kommentar fra selskapet Viking Cruise:

- Vi setter stor pris på de raske og effektive undersøkelsene som Sjøfarog vi forstår og anerkjenner deres funn. Vi har inspisert nivåene av smøreolje på alle våre søsterskip og vi gjennomgår nå prosedyrene våre for å sikre at dette problemet ikke vil oppstå igjen. Vi vil fortsette å samarbeide med våre partnere og tilsynsmyndigheter for å støtte dem i deres pågående undersøkelser.

Det var 1373 personer om bord da Viking Sky fikk motorstans på havstrekningen Hustadvika ved 14-tiden lørdag 23. mars. Rundt 470 passasjerer ble heist om bord i helikoptre i en omfattende redningsaksjon.

