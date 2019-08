Omkomne fjellklatrere hentet ut med helikopter ved Trollveggen

Aktoratet ber om seks måneders fengsel for A$AP Rocky

RBK er to kamper unna enorm pengepott. Så mye tjener de norske lagene i Europa

Tidligere Rosenborg-spiller klar for Strømmen

Saken oppdateres.

Det var tidlig mandag at hovedredningssentralen fikk inn en bekymringsmelding fra pårørende om to tsjekkiske klatrere. Da hadde ikke noen hørt noe fra klatrerne siden lørdag. De to mennene ble lokalisert ved Trollveggen mandag formiddag, og ble antatt omkomne. Etter forsøk på hente ut fjellklatrerne ble avbrutt både tirsdag og onsdag, er de nå hentet ut fra fjellområdet.

- Bistått av Romsdal Fjellredningsgruppe ble to omkomne fjellklatrere løftet ut av Nord Helikopter AS fra fjellpartiet ved Trollveggen klokken 14.40 fredag 2. august, skriver politiet i Møre og Romsdal politidistrikt i en pressemelding.

Etter planen ble de løftet ut med lang line av helikopteret, skrives det videre i meldingen.

Uthentingen av de to omkomne har vært et særdeles krevende oppdrag, hvor sikkerheten til redningsmannskapene har stått fremst. Aksjonen har pågått over fem dager med flere forsøk på uthenting. Underveis kom avbrudd på grunn av flere forhold som vær og vind, i tillegg til utfordringer med selve oppdraget.

De pårørende følges opp av politiet.