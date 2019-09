Propanlekkasje i Kristiansund sentrum

To sjåfører sendt til sykehus etter kjedekollisjon på E6

Saken oppdateres.

Det opplyser Møre og Romsdal politidistrikt på Twitter.

Det er opprettet en sikkerhetssone på 300 meter i sentrum av byen etter en propanlekkasje fra en restaurant. Et område i Fosnagata er nå avsperret, skriver NRK.

Ifølge politiet er det snakk om en stor lekkasje og flere bygninger blir evakuert. Publikum bes holde avstand.

– Vi er i ferd med å evakuere de som er i de nærmeste husene til trygg sone, sier operasjonsleder Tove Anita Asp til NRK.

Brannvesenet har startet utlufting av restauranten, skriver de på Twitter.

- Område rundt bygningen er avsperret, evakuering av gjeldende og tilliggende bygninger er i gang. Brannvesen starter utlufting av restaurant, skrev Møre og Romsdal 110-sentral på Twitter klokken 11.04 .

Klokka 11.25 melder brannvesenet på Twitter at lekkasjen er stoppet og at de har situasjonen under kontroll.