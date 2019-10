Kvinne omkom i trafikkulykke i Volda

Innrømmer at han unngår å lese aviser: – Det er tungt å være RBK-spiller nå

Saken oppdateres.

- Kvinnen var passasjer i en av de to bilene som kolliderte, opplyser Møre og Romsdal politidistrikt.

To biler frontkolliderte rundt 200 meter sør for tunnelinnslaget ved Damfosstunnelen i Volda kommune. Politiet fikk melding om ulykken like etter klokken 9 søndag morgen.

– Bilene har kollidert i høy hastighet, og det har vært et kraftig smell, opplyste operasjonsleder Ragnvald Rasmussen i Møre og Romsdal politidistrikt til NTB.

Sju involvert

Totalt var sju personer involvert i ulykken. Av dem ble to kritisk skadd og tre alvorlig skadd. Fire av personene ble fraktet med luftambulanse til Haukeland universitetssjukehus og Ålesund sykehus.

To personer ble lettere skadd og behandles ved Volda sykehus.

Krimteknisk og Statens vegvesens ulykkesgruppe foretar søndag formiddag undersøkelser på stedet.

Ukjent årsak til ulykken

– Jeg ønsker ikke å si noe mer om årsaken til ulykken, før de har sett nærmere på stedet, sier operasjonsleder Rasmussen.

Ingen av de skadde er under 18 år, opplyser han.

Den 170 meter lange Damfosstunnelen er stengt etter hendelsen. Dette er strekningen mellom Nordfjordeid og Volda, skriver Veitrafikksentralen.

