Mistanke om ruskjøring ved trafikkulykke i Levanger

Det har vært en trafikkulykke på E6 i Mulelia i Levanger søndag ettermiddag. Politiet fikk melding om ulykken klokken 14.39.

Operasjonsleder Bjørn Handegard ved Trøndelag politidistrikt forteller at det var to personer i den ene bilen og tre i den andre.

Én til legevakt

- Den ene bilen har kommet over i motgående kjørebane. Ambulansen kom på stedet, og ingen er alvorlig skadet.

Politiets innsatsleder på stedet, Kent Robert Lundemo, sier én person er kjørt til legevakt for sjekk. Vedkommende fremsto som lettere skadet.

Mistenker ruskjøring

- Det er mistanke om at den ene føreren er ruset. Det er han som kom over i motgående kjørebane. To personer er pågrepet og kjørt til politistasjonen for blodprøvetaking, sier Handegard.

E6 i Mulelia var stengt på grunn av trafikkuhellet, men klokken 15.55 meldte Statens vegvesen på Twitter at veien er åpnet igjen.