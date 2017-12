To biler i ulykke i Stjørdal

Saken oppdateres.

To biler var involvert i ulykken, som skal ha skjedd da en av bilene svingte ut på E14 fra et gårdstun. Den andre bilen kom kjørende på E14 i retning mot Stjørdal sentrum.

Innsatsleder Stian Nygård ved Trøndelag politidistrikt sier at de involverte skal ha fått lettere skader. I tillegg til at en mann er fløyet til St. Olavs hospital, ble en eldre kvinne kjørt til sykehuset i ambulanse.

Føreren av den andre bilen ble tatt med til legevakten i Stjørdal for en sjekk, opplyser Nygård.

- De to bilene har ikke holdt tilstrekkelig avstand til hverandre, sier Nygård, som foreløpig ikke kunne si noe mer om årsaken til ulykken.

Politiet i Trøndelag opplyste om ulykken via Twitter like før klokken 22 mandag kveld.

- Vi fikk inn melding fra folk på stedet via AMK-sentralen, sier operasjonsleder Ebbe Kimo i Trøndelag politidistrikt.

E14 ble stengt etter ulykken, men rundt klokken 22.45 fortalte innsatsleder Nygård at trafikken ble dirigert forbi ulykkesstedet.

Like før klokken 23.30 opplyste politiet at de var ferdige på stedet, og at veien var åpen for trafikk som normalt.