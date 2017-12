- Da jeg kom ut var parkeringen helt annerledes

Saken oppdateres.

Marion Holberg parkerte bilen utenfor Torgkvartalet i 11-tiden og gikk inn til frisøren.

- Jeg var til frisøren og gjorde noen ærend. Da jeg kom ut i 14-tiden var parkeringsmønsteret helt annerledes. Mange biler var innparkert og jeg kom ingen vei, sier Marion Holberg.

Hun stod og spekulerte på hva hun skulle gjøre da Adresseavisens fotograf ankom stedet.

Les også: Bot for ulovlig parkering ved E39

- Verre for andre

- Heldigvis kom det en dame etter en stund og kjørte ut bilen foran meg slik at jeg kunne kjøre ut. For meg var det ingen krise da jeg ikke bor så langt unna. Jeg kunne gått hjem og hentet bilen senere, men skulle en annen plass og da var det greit å kjøre til frisøren. Det er verre for andre som er innparkert og kanskje bor langt unna, sier Holberg.

Les også: Parkering og trafikkaos på Øya

Hun sier at det er glatt og islagt på parkeringsplassen.

- I og med at det er is, er det ingen striper å se. Dermed blir det kanskje verre å få parkert riktig. det er jo mange som er innom her nå på julehandel, sier Holberg.

Senterledelsen fikk melding

- Vi har fått melding via SMS om dobbeltparkering. Foreløpig er vi usikre på hvilke tiltak vi skal sette inn, men jobber med å finne ut av det, sa daglig leder ved Torgkvartalet i Stjørdal rett etter klokken 14 tirsdag.

Adresseavisen fikk inn bilder fra parkeringsplassen ved senteret i 14-tiden tirsdag.

Les også: Ledelsen i Trondheim Parkering får kritikk etter brudd på arbeidsmiljøloven

Tiltak onsdag

I 15.30-tiden opplyste senterleder Geir Veie at de hadde kontaktet bileierne som stod slik at de sperret for andre og at parkeringsproblemene var i ferd med å løse seg.

- Som regel er det en bil eller to som kan stå feil. I dag var det 3 fulle rekker, så det er spesielt. I morgen skal vi sette opp bånd og kanskje få tak i en vekter eller to som kan være behjelpelig slik at ingen blir parkert inne. Det er bra trøkk nå før jul her til oss, men heldigvis smiler folk mest av parkeringen som ble gjort her i dag, sier Veie.

Les også: Fullt kaos på kjøpesenter – høygravide Siren havnet på sykehus

- Et artig syn

- Er det en spesiell årsak til feilparkeringen?

- Nei, det tror jeg er tilfeldig. Selv om det kan medføre trøbbel for for noen, tok folk det fint og det var jo et litt artig syn, sier Veie.

Senterlederen forteller om 85 000 besøkende i forrige uke.

- Vi har jo gratis parkering i Stjørdal og vi ser at det kommer mye folk fra Trondheim øst og inn til Stjørdal, sier Veie.