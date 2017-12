Her er julens kaloribomber

To biler i trafikkuhell ved Bakke bru i Trondheim

Disse sakene ble mest lest hos Trd.by Mars: Du har garantert brukt post-it feil hele tiden

Dette kommer i stedet for kyllingfabrikken i Malvik

- Det er noe helt annet å se det med egne øyne. Det var plast over alt!

Saken oppdateres.

Ifølge det amerikanske nettstedet military.com kom beskjeden under et førjulsbesøk som Neller nylig avla hos de rundt 300 amerikanske soldatene som er utstasjonert i Trøndelag.

- Jeg håper jeg tar feil, men det er en krig på vei, skal Neller ha sagt, og ifølge nettstedet spådde han en «big-ass fight» (krevende å oversette, journ.anm.).

- Dere er i en kamp her, en informasjonskamp, en politisk kamp, gjennom deres tilstedeværelse, uttalte den firestjerners generalen.

Topper på besøk

Også i slutten av september i år besøkte Neller de amerikanske soldatene på Værnes, og tidligere har både den amerikanske forsvarssjefen Joseph F. Dunford og speaker Paul Ryan i Representantenes hus besøkt soldatene i Trøndelag.

Nellers førjulsbesøk kom omtrent samtidig som president Donald Trump la frem USAs nye nasjonale sikkerhetsstrategi, der Russland ble fremhevet som en rival til amerikanske interesser og verdier.

Neller tok imot spørsmål fra soldatene, og på spørsmål om hvor han så for seg at marinekorpset vil kjempe i nær fremtid, skal han ha svart at fokus trolig ville dreie vekk fra Midtøsten:

- Fokus er mer på Stillehavet og Russland, skal Neller ha svart ifølge nettstedet.

- De følger med

Neller hadde følge av sersjantmajor Ronald L. Green, som tross tittelen også er en del av marinekorpsets øverste militære ledelse. Green skal ifølge military.com ha hentydet til russisk misnøye med utstasjoneringen av de amerikanske soldatene, uten å faktisk nevne Russland.

- Bare husk hvorfor dere er her. De følger med dere. Akkurat som dere følger med dem, følger de med dere. Vi har 300 marinesoldater her nå. Vi kan gå fra 300 til 3000 over natten. Vi kan heve listen, skal Green ha uttalt.

Det er en såkalt rotasjonsstyrke som er stasjonert på Værnes, og de første amerikanske soldatene kom til Værnes i midten av januar i år.

Russisk reaksjon

Den norske regjeringen forlenget i sommer den amerikanske tilstedeværelsen med ett år.

Russiske myndigheter har reagert kraftig på at de amerikanske soldatenes tilstedeværelse, og etter forlengelsen kom den russiske ambassaden i Oslo med en uttalelse der de mente at dette brøt med tradisjonell norsk politikk.

- Dette er ikke i tråd med tradisjonen med godt naboskap, og det gjør Norge til en mindre forutsigbar partner. Det kan også øke spenningen og føre til en destabilisering av nordområdene. Vi ser på dette som en del av de USA-ledede militære forberedelsene som har tiltatt i kjølvannet av antirussisk propaganda-hysteri, skrev ambassaden.

Statsminister Erna Solberg (H) avviste da at forlengelsen var et brudd med den norske basepolitikken, og at det ikke var snakk om en permanent base.