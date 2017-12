Mann tatt med 2,7 kilo hasj gjemt i bilen og på kroppen

Saken oppdateres.

Mannen i 20-årene ble stanset i en tollkontroll på E14 ved Hegra 18. desember. Da Tollvesenet gikk gjennom bilen rundt midnatt, fant de skjellig grunn til å involvere politiet.

- Under en gjennomgang av bilen ble det funnet rundt 2,7 kilo hasj. Han som kjørte bilen ble tatt med inn av politiet, sier etterforskningsleder Annar Sparby i Værnes-regionen.

- Skulle til Trondheim

Deler av beslaget var forsøkt skjult i bagasjerommet, mens resten lå i poser som var festet til mannens kropp.

I tillegg ble det beslaglagt en mindre mengde amfetamin og 23 000 kroner. Mannen erkjenner delvis straffskyld.

- Han har tatt på seg skylden for deler av beslaget, men ikke alt.

Mens tollkontrollen pågikk, avdekket politiet at mannen var på vei til en adresse i Trondheim. Da politiet ransaket den aktuelle leiligheten, ble det ikke gjort noen beslag.

LES OGSÅ: Ungdommer tatt med amfetamin og ecstasy på grensestasjon

- To personer ble pågrepet og avhørt for å finne ut om det var noen sammenheng mellom dem og personen i bilen. De hevdet at de ikke hadde kjennskap til transporten eller det som var i bilen, sier Sparby.

Vurderer siktelse for medvirkning

Alle tre ble løslatt det neste døgnet. Ifølge etterforskningslederen har de ikke tatt stilling til hvorvidt de to i leiligheten skal siktes for medvirkning.

LES OGSÅ: Mann kjøpte flere tonn sukker. I kjelleren hadde han et stort spritanlegg

- Vi har sikret det vi kan sikre, og forsøker å finne ut om pengene som ble funnet i bilen har noe med smuglinga å gjøre. Vi må vurdere om de to personene i leiligheten skal siktes for medvirkning, og så blir saken sendt til pådømmelse.

Ifølge Sparby er dette det andre større beslaget politiet har gjort på E14 den siste tiden.

Bestilles og hentes i Sverige

- 8. november ble en bil stoppet i Flora i en ordinær kontroll. Der ble det beslaglagt det vi mener er to kilo amfetamin.

En mann og en kvinne fra Møre ble siktet for forholdet. Både i denne saken og den nyere hasjsaken mener politiet at stoffene ble smuglet inn over grensa.

LES OGSÅ: Smuglet hasj fra Sverige til Stjørdal - fikk fem måneder

- Det har alltid vært transport over Storlien, så det er vanskelig å si om dette er tilfeldig eller ikke. Det vi imidlertid vet, er at det bestilles mer og mer narkotika på nett, og at dette sendes til Sverige. Vi tror det medfører lettere tilgang ved at man kjører dit fra Norge for å hente pakkene, sier Sparby.

LES OGSÅ: - Stadig flere privatpersoner smugler sitt eget dop