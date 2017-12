Disse sakene ble mest lest hos Trd.by i juni: - Spesielt menn mellom 25 og 30 år må skjerpe seg!

- Jeg var forberedt på å havne i en jenteklasse, så jeg ble litt sjokkert da jeg begynte her

Saken oppdateres.

Bilen skal ha snurret for deretter å ha veltet, opplyser politiet på Twitter.

- Det er litt uklart hva som førte til velten, men føreren har selv sagt at han skal ha tatt borti et kumlokk for så å ha veltet, sier operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt, Rune Brandmo.

Han opplyser samtidig om at det skal være svært glatt på stedet der ulykken skjedde.