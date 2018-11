To uker igjen av trenerjakten: Bekrefter at Coolen fortsatt er på lista

Saken oppdateres.

Fem biler ble avskiltet i kontrollen. Åtte bilister fikk gebyr for manglende dokumenter, to for å kjøre med nedslitte dekk, og to for manglende kjettinger. Fire førere vil bli politianmeldt etter kontrollen.

Føreren av en bil med for tung last på hengeren stod for dagens høyeste gebyr. Overlastet kostet vedkommende 15350 kroner.