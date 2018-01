Lefdal Lade stenger dørene

- Skadelig for partiet at folk går i skyttergravene

Saken oppdateres.

Her må 15 ansatte finne seg ny jobb.

Elkjøp og Lefdal har samme eiere, og har i mange år hatt felles administrasjon og innkjøpsorganisasjon. Elkjøp Norge melder mandag kveld at fra og med 15. januar blir Lefdal-butikkene helintegrert i Elkjøp.

Klar for internasjonal konkurranse

I en pressemelding heter det at målet er å ta med seg de beste garantiene og kundeløftene fra begge de to kjedene og effektivisere driften for å kunne by kundene på enda lavere priser og ruste seg for konkurranse fra store, internasjonale nettaktører.

- Vi har vært to kjeder, men følt oss som ett lag, sier administrerende direktør Fredrik Tønnesen.

Etter sammenslåingen vil Elkjøp bestå av 139 varehus i Norge. Av 21 Lefdal-butikker videreføres 20 under Elkjøp-navnet. Det er Lefdal på Lade som stenger dørene.

Naboer på Lade

- Dessverre har vi slitt med negative resultater for Lefdal på Lade. Dette skyldes definitivt ikke innsatsen til de ansatte, men vi opplever at beliggenheten og lokalet ikke har passet for vårt konsept, uttaler administrerende direktør Fredrik Tønnesen i pressemeldingen.

Tønnesen viser også til at de har flere varehus i nærheten, med Elkjøp Megastore Lade som nabo. Både denne og Elkjøp på Tiller fortsetter, og Elkjøp vil tilby så mange som mulig av de ansatte ved Lefdal Lade videre jobb lokalt. Totalt 15 årsverk blir berørt av stengingen.

- Samtlige er informert, og har fått vite at Elkjøp skal hjelpe dem til å få ny jobb enten videre internt, eller utenfor selskapet.Vi skal sørge for at alle blir godt tatt vare på i denne prosessen. Vi har et mål om å ha alle ansatte over i ny jobb før vi stenger dørene på Lade, sier Tønnesen.