Fem trønderbanker melder seg ut av allianse i protest mot høye kostnader

Saken oppdateres.

- Vi leverer nå inn vår oppsigelse av avtalen med Eika Gruppen. Det innebærer drifts-, it- og distribusjonsavtalen med Eika. Vi sier ikke at kravet om endringer er det beste for alle i Eika-alliansen, men det er det riktige for disse elleve bankene, sier administrerende banksjef i Aasen Sparebank, Bjørn Asle Hynne, til Finansavisen.

Foruten Aasen i Trøndelag, vil Klæbu Sparebank, Selbu Sparebank, Stadsbygd Sparebank og Ørland Sparebank si opp avtalen. I tillegg er Askim & Spydeberg Sparebank, Drangedal Sparebank, Harstad Sparebank, Lofoten Sparebank og Tolga-Os Sparebank med på oppropet mot kostnadsøkningen.

Det er til sammen 69 små og mellomstore sparebanker som eier produkt- og tjenesteleverandøren Eika Gruppen. De elleve bankene som varsler utmelding representerer 11,4 prosent av Eika Gruppen. De elleve vil gjøre noe med særlig de it-relaterte kostnadene i Eika-alliansen.

Høye kostnader

59 prosent av inntektene i Eika-bankene gikk i 2016 med til å betale kostnader. Til sammenligning bruker snittbanken i Sparebank 1-alliansen 44 prosent av inntektene på kostnader. I DNB er målsettingen å komme under 40 prosent. Mens Sparebank 1-bankene og DNB har redusert kostnadene målt mot inntektene de to foregående årene, har Eika-bankenes kostnader økt, skriver Finansavisen.

- Vi har sett kostnadsnivået tidligere, men nå må vi ta tak. Sparebankene skal være langsiktige, og det krever soliditet. Om vi ikke gjør noe med kostnadene nå, vil de spise av vår soliditet frem i tid, sier Hynne til avisen.

Mandag denne uka var Hynne og et par andre fra de elleve bankene hos Finanstilsynet for å orientere om saken.

- Uenighet ikke unaturlig

Styreleder Allan Troelsen i Eika Gruppen sier styret ikke har rukket å vurdere hva det vil si dersom de elleve bankene melder seg ut av alliansen.

- Vi har ulike marked og ulike strategier, og det er derfor ikke unaturlig at vi er uenige og ikke omforent om alt til enhver tid. Det er heller ikke unaturlig at vi har diskusjoner om it-investeringer, sier Troelsen.

- Støtter ikke initiativet

Melhusbanken sendte etter oppslaget i Finansavisen ut en melding via Oslo Børs, om at banken ikke støtter initiativet fra de elleve Eika-bankene.

- Som lokalbank er vi avhengig av Eika Gruppen som en strategisk viktig samarbeidspartner. Eika Gruppen har de siste fem årene levert historisk gode resultater og provisjoner som har bidratt positivt til Melhusbanken sine resultater. Eika Gruppens samlede leveranser sikrer Melhusbanken sin konkurransedyktighet slik at vi kan bygge videre på vår sterke markedsposisjon, skriver banken i meldingen.

Ifølge avtalene i Eika Gruppen varer en oppsigelse fra 1. januar, og det betyr at det i praksis er nær fire år til de elleve bankene eventuelt må se seg om etter en annen løsning.