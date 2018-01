Feilproduserte 50 000 Grandiosa-pizzaer. Selges for 15 kroner

Saken oppdateres.

«Vi gjør alle feil, også på Grandiosa-Fabrikken!» skriver Havaristen på Facebook. Havaristen er et supermarked for «havarerte varepartier og overskuddspartier».

De kjøpte opp alle de 50 000 feilproduserte pizzaene fra Grandiosa og Orkla Foods Norge. Det var en feil på en kjøttbollemaskin som forårsaket produksjonsfeilen, opplyser Orkla Foods Norge til Aftenposten.no.

Ulikt antall

– Det ble feilprodusert en dagsproduksjon av Grandiosas pizza med kjøttboller. Ulikt antall kjøttboller ble lagt på en av våre Grandiosa-typer, sier kommunikasjonsdirektør Dag Olav Stokken i Orkla Foods Norge til Aftenposten.

Slike produksjonsfeil oppdages som regel så tidlig at man kan justere produksjonen, forteller Stokken.

– Vi har veldig gode rutiner som gjør at vi fanger opp denne typen feil. Men her oppdaget vi det først under kvalitetskontrollen i etterkant, sier han.

Vil ikke kaste maten

Siden pizzaen ikke oppfyller kvalitetskravene, ble partiet solgt til Havaristen.

– Her er det to prinsipper som møter hverandre. Vi kan ikke selge dette som vanlig vare, men vi vil nødig kaste mat. Er det feil på produktene våre, forsøker vi å finne andre kanaler slik at maten blir spist, forklarer Stokken.

Det var på Orklas produksjonsanlegg for Grandiosa pizza på Stranda i Møre og Romsdal at feilen oppsto, opplyser kommunikasjonsdirektøren.

