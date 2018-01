Brødboksen legger ned driften

Saken oppdateres.

Selskapet har drevet med morgenlevering av matvarer på døren, men har i høst og vinter fått medieomtale for konflikter med ansatte og økonomiske problemer.

I en pressemelding mandag kveld varsler gründer og daglig leder Arnulf Refsnes at selskapet nå legger ned.

- Måtte vokse raskt

- For at Brødboksen skulle bli et lønnsomt selskap, måtte vi vokse raskt. Dessverre lærte vi at det er vanskelig å finne den riktige balansen mellom vekst, effektiv drift og lønnsomhet. Det er derfor med tungt hjerte at styret i Brødboksen har besluttet å avvikle selskapet umiddelbart, f.o.m i dag 22.01.18., skriver Refsnes.

- Det vil derfor ikke være noen utleveringer i morgen tidlig. Alle ordre og varer bestilt til i morgen vil bli automatisk annullert. Vi beklager overfor alle som har satset på oss – både investorer, leverandører og ansatte. Og ikke minst dere kunder, skriver han.

Jobber med henteløsning

Brødboksen ble etablert i 2014, og startet i fjor også med matlevering i Trondheim. Refsnes skriver at de visste at «kampen mot matvaregigantene ville bli svært tøff».

Dagens Næringsliv skrev like før jul at selskapet holdt på å gå tom for penger og at selskapet så etter en industriell eier.

Maten fra Brødboksen ble levert i en egen boks, og Refsnes skriver også at de jobber med en løsning for å hente boksene som er ute hos kundene.