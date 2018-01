Bunnpris-Lykke har inngått forlik med næringsmiddelgigant

Omsatte for over 10 700 kroner i minuttet i fjor

Lykke og medaksjonærene har blitt enige med næringsmiddelgiganten Agra om prisen på investeringsselskapet Trøndelag Margarinfabrikks eierandeler i Mills og Forma i en rettsmekling, skriver Finansavisen. Dermed blir det ikke noe av rettssaken som var berammet i Oslo tingrett 12. februar.

Lykke eier 63,95 prosent av Trøndelag Margarinfabrikk, og han er styreleder i selskapet.

Ville ha 300 mill.

Trøndelag Margarinfabrikk eide fem prosent av både Mills og Forma. Heje-familien som eier Agra, tvangsutløste Trøndelag Margarinfabrikk fra Forma og Mills i 2016, etter at Unilever hadde solgt seg ut av de to selskapene i 2015.

Mens Lykke og medaksjonærene i Trøndelag Margarinfabrikk mente verdien på eierandelene i de to selskapene var verdt 300 millioner kroner, skal Heje-familien ha tilbudt dem rundt 100 millioner kroner for eierandelene.

- Kunne blitt verre

Ifølge Finansavisen skal de to partene ha møtt hverandre omtrent halvveis i forliket. Ingen av partene vil kommentere beløpet.

- Ingen er vel helt fornøyd med et forlik, men det kunne blitt verre og det kunne blitt mye bedre, sier Trond Lykke til Finansavisen.

Pengene som utbetales for de tvangsinnløste aksjene, vil bli delt ut som utbytte til aksjonærene i Trøndelag Margarinfabrikk. Selskapet eier i dag andeler i aksjefond og aksjer.

Produserte Mills Kaviar

Selskapet eide tidligere produksjonslokaler i Lade Allé 73 i Trondheim. Her ble det i over 60 år produsert margarin, frem til 1995. Deretter ble det produsert Sild for Agra-eide Delikat og fra 2005–2013 ble Mills Kaviar produsert her.

Trøndelag Margarinfabrikk har solgt Lade Allé 73, og det skal bygges boliger her. Det er Malvik-selskapet Eco-Bygg som står for utbyggingen.