Nå du må betale for å velge sete ved innsjekking hos Norwegian

Saken oppdateres.

Siden 15. januar har det ikke lenger vært mulig å endre sete gratis ved innsjekking hos flyselskapet, skriver E24.

Prisen det koster å velge sete selv varierer fra rute til rute. Kommunikasjonssjef Lasse Sandaker-Nielsen i Norwegian bekrefter endringen.

- Alle som bestiller reise hos Norwegian får tildelt sete automatisk. De som ønsker å sikre seg sitt favorittsete eller ønsker en garanti for å sitte sammen, betaler litt ekstra for det. For at samme praksis skal gjelde for alle, er det ikke lenger mulig å velge sete gratis når man sjekker inn på automat, skriver Sandaker-Nielsen i en e-post til nettavisen.

Anbefaler forhåndsbestilling

Han sier samtidig at kunder som har kjøpt flex-billett eller har forhåndsbestilt sete kan endre det på nett eller i flyselskapets app.

Ifølge E24 var det nettstedet Finalcall.travel som først meldte om endringen.

Sandaker-Nielsen sier at de alltid forsøker å gjøre sitt ytterste for at familier eller mindre grupper som reiser sammen får sitte ved siden av hverandre, men for å være garantert plass ved siden av hverandre, må man bestille sete på forhånd, opplyser han.

- Og når man som voksen bestiller billett til seg selv og et barn under tolv år, vil de automatisk få tildelt sete sammen dersom det er ledig. Men hvis man ønsker en garanti for å sitte sammen, gjelder det samme hos oss som hos de fleste andre selskap: Reserver sete på forhånd, skriver han.

Han ønsker ikke å opplyse hvor mye selskapet forventer å tjene på endringen.

Må betale

E24 opplyser at også SAS endrer sine regler, slik at sølv-, gull- og diamantkunder snart må betale for å sjekke inn bagasjen sin i flyselskapets billigste klasse «Go light».

Endringen skjer fra 7. mai.