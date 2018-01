Trondheimsgründer på prestisjeliste

Saken oppdateres.

Spiten er medgründer i selskapet Blueye Robotics som har hovedkontor på Nyhavna i Trondheim.

Nå er hun med det amerikanske tidsskriftet Forbes' nye liste over de 30 mest innflytelsesrike teknologene i Europa under 30 år, skriver Dagens Næringsliv.

- Det er en stor ære å være på en liste med så mange dyktige gründere. Jeg håper mest av alt at det kan være med å synliggjøre visjonen vår, som handler om å engasjere flere i å bli nysgjerrige på havet og ta vare på det, sier Spiten til avisen.

Spiten er utdannet ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) i Ås, og etablerte Blueye Robotics sammen med tidligere Marintek-forsker Erik Dyrkoren, oljegründer Erik Haugane og to professorer ved NTNU i Trondheim.

Blueye er undervannsversjonen av dronene som i dag brukes i luften. Dronen kommuniserer med for eksempel en telefon via en wifi-sender. Den kan sendes flere hundre meter utover sjøen og dykke til oppimot hundre meters dyp. Den styres ved hjelp av en app og en spillkontroller.

Selskapet ble etablert i 2015, og Forbes påpeker at de nå har 19 ansatte på fulltid og at de mottatt 600 forhåndsbestillinger for undervannsdronen. Ifølge DN gir det 20 millioner kroner i inntekter til selskapet. Selskapet har tidligere varslet at de vil starte opp produksjonen nå på nyåret.

Spiten sier til DN at hun tror hun er med på listen fordi teknologien de har utviklet handler om mer enn teknologien i seg selv.

- Den skal løse en utfordring som står høyt oppe på agendaen i hele verden. Vi er nødt til å forstå havet bedre og gjennom undervannsdronen vår kan alle være med å oppdage og oppleve havet, sier hun.