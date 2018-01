Ole Robert Reitan: Nå vokser Rema igjen

Her trener RBKs «unge Vidic» med sine nye lagkompiser for første gang

Overfor VG sier Reitan at veksten i omsetningen er på rundt 5 prosent så langt i år.

- Tallene våre viser rundt en prosent fall i markedsandel i 2017 og at det flatet ut i høst. Siden nyttår har vi sett en klar vekst, rundt 5 prosent i omsetning, sier Reitan til VG.

Han uttaler seg til avisen under World Economic Forum, som arrangeres i Sveits i disse dager.

Angrer på bestevennuttalelse

Fjoråret startet bra for Rema. Lanseringen av appen Æ fikk kjempeoppmerksomhet og kunne skilte med enorme nedlastinger fra kunder over hele landet på kort tid.

Men samtidig lanserte Rema en helt ny strategi som skulle vise seg å være alt annet enn en suksessoppskrift, den såkalte bestevennstrategien.

Strategien gikk ut på at Rema valgte ut noen produsenter foran andre for å kunne kjøpe inn større volumer, og dermed presse prisene ned og samtidig rydde plass til andre varer i hyllene. Særlig lokal mat skulle inn i butikkene.

Produsentene som ble tatt inn i varmen var såkalte «bestevenner».

Dette betød at flere merkevarer folk var vant til, forsvant fra butikkene. Spesielt stort var opprørert i Nord-Norge og på Vestlandet, da Rema bestemte at ølet fra det nord-norske Mack-bryggeriet skulle bort fra mange butikkhyller.

Også Hansa trakk det korteste strået i ølkampen, noe som førte til at Hansa-øl på mange steder led samme skjebne som Mack-ølet.

I et intervju med Adresseavisen høsten 2017 sa Ole Robert Reitan at han angret på at han hadde brukt ordet bestevenn i forbindelse med den nye strategien.

- Det var aldri meningen at det ordet, bestevenn, skulle kommuniseres ut. Det var jeg som sa det, på tull, i et leverandørmøte. Men så var Aftenposten der, og det ble et offentlig begrep. Det var klønete av meg, sa Reitan til Adresseavisen.

Enklere strategi

I det nye året er strategien en annen. Rema skal tilbake til det enkle, og slagordet «Det enkle er ofte det beste», skal styrkes.

Rema har kjent på konkurransen både fra Norgesgruppens Kiwi og Coops butikker gjennom fjoråret. Reitan uttalte i fjor at kommunikasjon overfor kundene blir viktig for hvorvidt kjeden lykkes i 2018, og er blant nøklene til hvordan man skal slå tilbake mot Kiwis vekst.

- Det handler vel mer om at de har begynt å konkurrere på vår bane og så har vi satt oss på benken. Det handler bare om markedsføring. At Kiwi er blitt flinkere, får vi ikke gjort så mye med. Men at vi er blitt dårligere i kommunikasjonen må vi for all del gjøre noe med, sa Reitan til Adresseavisen.

