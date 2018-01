Renta holdes uendret

Her trener RBKs «unge Vidic» med sine nye lagkompiser for første gang

- Utsiktene og risikobildet for norsk økonomi synes ikke vesentlig endret siden forrige pengepolitiske rapport. Derfor holder vi styringsrenten uendret ved dette møtet, sier sentralbanksjef Øystein Olsen i en pressemelding.

I den pengepolitiske rapporten sentralbanksjefen referer til, var vurderingen fra hovedstyret at det fortsatt er behov for en ekspansiv pengepolitikk.

Dette begrunnes med at norsk økonomi vurderes til å være under det som er et normalt nivå. Prisveksten er også ventet å havne under 2,5 prosent de kommende årene, ifølge pressemeldingen.

Styringsrenta har nå ligget på 0,5 prosent siden våren 2016.

