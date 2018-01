Namdalsbedrift kjøper rederi for 114 millioner kroner

Saken oppdateres.

NTS betaler 114 millioner kroner for alle aksjene i selskapet, opplyste Kolvereid-selskapet i en børsmelding fredag.

Sjøtransport Rotsund AS holder til i Sørkjosen i Troms, og har to båter som frakter fiskefôr for fôrprodusenten Cargill (tidligere Ewos). Selskapet er også deleier i selskapet Halten AS, og drifter deres to båter som også frakter fôr for Cargill.

Gjennom ulike datterselskaper driver NTS også med lakseoppdrett, fisketransport og andre leverandørtjenester til havbruksnæringen.