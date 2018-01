Gir seg etter fem tiår i sjefsstolen

Trøndelag må få et opplevelsessenter med vekt på teknologi

Mann siktet for å ha truet Røkke

Her er Ut-Awards-vinnerne

- Vi ser ut som et slitent boyband

83 personer anmeldt for trygdesvindel i Trøndelag

Her er Ut-Awards-vinnerne

- Vi ser ut som et slitent boyband

Saken oppdateres.

Etter 50 år ved roret, overlater gründer Kristian Tore Løkke sjefsstolen i maskinentreprenørselskapet til kollega Terje Bratberg.

Ifølge en pressemelding fra selskapet har 71-åringen et ønske om å trappe ned etter å ha vært styreleder og daglig leder i selskapet siden han etablerte det i 1967. Også etter at Tore Løkke AS ble kjøpt opp 80 prosent av Veidekke i 2015, har gründeren vært daglig leder i selskapet som holder til i Revsnes i Åfjord.

Les også: Disse selskapene vil bygge vei i Nord-Trøndelag

Overskuddsbedrift

Bedriften har rundt 100 ansatte, en omsetning på 269 millioner kroner (2016) og har, ifølge selskapet selv, gått med overskudd i alle år.

Nå er det altså ti år yngre Terje Bratberg som blir ny daglig leder. Han har jobbet i Tore Løkke AS siden 1986, som anleggs-/driftsleder og senere som prosjektleder. De siste årene har han ledet store prosjekter for blant annet Statens vegvesen, Statkraft, Forsvarsbygg og NTE Energi. Bratberg er fra Revsnes og er utdannet ingeniør med tilleggsutdannelse innen kommunalteknikk.

Les også: Derfor kan Åfjord lykkes selv om kommunen blir borte

- Stolt historie

- Jeg er ydmyk til oppgaven, men gleder meg til å bidra fremover til selskapets stolte historie. Jeg samtidig er veldig glad for at Tore fortsetter i en ny rolle som spesialrådgiver med hovedvekt på innkjøp og bemanning. Han vil være en viktig ressurs og støtte med sin unike kunnskap og erfaring, sier påtroppende daglig leder Terje Bratberg i pressemeldingen.

Det har tirsdag kveld ikke lyktes Adresseavisen å komme i kontakt med den avtroppende sjefen, Tore Løkke.

Les også: Åfjord-selskap fikk veikontrakt på 100 millioner kroner