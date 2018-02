Hun blir ny regiondirektør for Telenor

Her er de ti best betalte jobbene i Norge

Saken oppdateres.

Berit Evjen (48) blir ny regiondirektør for Telenor i Midt-Norge. Det melder Telenor i en pressemelding 1. februar.

Evjen kommer fra stillingen som leder i søsterselskapet Datametrix, region nord, som inkluderer fylkene Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark. Hun vil fortsatt ha ansvaret for denne regionen i Datametrix, som hun har ledet siden 2012.

– Dette er en retning begge selskapene har stor tro på; nemlig mulighet for å skape en bedre samhandling og større kraft ut i markedet, og gjennom dette stå sterkere rustet i konkurransen mot andre aktører. Jeg gleder meg veldig til å samle troppene for et felles løft for bedriftskunder med behov for smarte løsninger i Midt- og Nord-Norge, sier Evjen.

– Berit har vært i Telenor i en lengre periode tidligere, og kjenner derfor både markedet, kundene og organisasjonen svært godt, sier Cathrine Moltubak Gulbrandsen, direktør for storkunde i Telenor Bedrift, i pressemeldingen.

Evjen erstatter Dag Kløvjan som gikk av med pensjon ved nyttår, og starter i stillingen 1. februar.

