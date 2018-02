Lokal entreprenør sikret kampflykontrakt på Ørlandet verdt 60 millioner kroner

Mener NRK P3 er for snever og spiller for lite norsk musikk

Det skriver Forsvarsbygg i en pressemelding sendt ut fredag morgen. Avtalen ble inngått torsdag.

Fosen-firmaet Rædergård Entreprenør AS skal bygge en hall for utpakking, vedlikehold, inspeksjon og klargjøring av ammunisjon ved den nye kampflybasen, Ørland flystasjon.

Kontraktsummen er kr 60.236.094,- inkludert moms, skriver Forsvarbygg i pressemeldingen.

Kontrakten ble underskrevet at direktør Thorbjørn Thoresen fra Forsvarsbygg og daglig leder Trond Rædergård i Rædergård Entreprenør AS. Byggestart blir allerede denne måneden. Og byggetiden for hallen er på to år, ifølge Forsvarsbygg.

