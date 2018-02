Polaris Media kjøper seg opp i Trønder-Avisa

- Jeg ble frustrert over pekefinger fra revisor og sa at de må ta det opp med Terje direkte

Saken oppdateres.

Konsernet blir nå hovedaksjonær i Trønder-Avisa AS, skriver Polaris i en pressemelding. Samtidig selger LL Inntrøndelagen seg ut av selskapet, mens den andre lokale eieren AS Nord-Trøndelag fortsetter som eier.

Konsernsjef Per Axel Koch i Polaris Media, skryter av de to største avisene som er del av oppkjøpet, Trønder-Avisa og Namdalsavisa.

LES OGSÅ: Avisbudet skal levere pakker på døren

LES OGSÅ: Adresseavisen kjøper lokalaviser

- Vi har tro på Trønder-Avisa og Namdalsavisa som viktige regionale mediehus, og vi tror det er mulig å utvikle Trønder-Avisa konsern videre med ny digital vekst.. Samtidig ser vi de utfordringer som mediebransjen er midt oppe i og de utfordringer dette gir når man er et mindre mediehuskonsern med lokale eiere, sier konsernsjef Per Axel Koch i Polaris Media.

Styrker konsernet

Kjøpet handler ifølge styreleder Jon Håvard Solum i Trønder-Avisa om at konsernet Trønder-Avisa AS skal få et sterkere eierskap både finansielt og kompetansemessig. Polaris Media eier i dag 10,1 % av aksjene, etter at selskapet kjøpte seg inn i konsernet i 2010, og vil etter avtalen nå få en eierpost på 56 %. Polaris Media betaler 11.1 mill. for 45.9% av aksjene i Trønder-Avisa AS, heter det i pressemeldingen.

- Vi har sett at omstillingen i mediebransjen er krevende og de to lokale eierne henvendte seg til Polaris Media med spørsmål om de kunne tenke seg et større eierskap i konsernet, fordi vi så at dagens eierskap kunne være et hinder for en videre utvikling av konsernet, sier Solum.

Flere aviser

Konsernet Trønder-Avisa AS eier mediehuset Trønder-Avisa, mediehuset Namdalsavisa, de tre lokalavisene Steinkjer-Avisa, Inderøyningen og Snåsningen, samt distribusjonsselskapet Trønder-Distribusjon og utviklingsselskapet Ofag. I 2017 omsatte konsernet for 198 mill. og hadde et driftsresultat før avskrivninger på 0,4 mill.

LES OGSÅ: Trønder-Avisa kjøper opp Namdalsavisa

Solum, som representerer eierselskapet AS Nord-Trøndelag sier de velger å fortsette som eier:

- Samtidig har vi stor tro på framtiden til de regionale og lokale mediehusene med Trønder-Avisa og Namdalsavisa i spissen, og AS Nord-Trøndelag vil fortsatt eie 44% av aksjene i Trønder-Avisa-konsernet.

Mads Braarud, som er styrerepresentant fra LL Inntrøndelagen og nestleder i T-A-styret, forteller at de selger seg ut av selskapetfor å få inn et sterkere eeierskap.

Avtalen som er inngått mellom partene må godkjennes av ekstraordinære generalforsamlinger i de to lokale eierselskapene, samt konkurransetilsynet. I tillegg skal kjøper gjøre en bekreftende selskapsgjennomgang.

Følg Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter.