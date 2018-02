Boligprisene i Trondheim steg igjen

Redd for å ta ordet på jobb? Her er triksene som gir deg selvtillit

Saken oppdateres.

Det viser tall fra Eiendom Norge.

Boligprisene i Trondheim er nå 0,4 prosent høyere enn de var for ett år siden.

Utviklingen er svakere enn i Bergen, som fikk en prisvekst på 3,9 prosent i januar, men samtidig bedre enn i Oslo. Der steg prisene med 2,7 prosent i januar.

- Kommer tidligere enn ventet

Salgsleder for meglerhuset Nylander, Ola Mogseth, sier han er positivt overrasket over tallene for januar.

- Denne prisveksten kommer litt tidligere enn jeg hadde ventet. Det som er bra med å få en slik måned, er at det gir litt positiv stemning inn i boligmarkedet igjen.

Mogseth sier at det faktisk ble solgt flere boliger i Trondheim i år enn det ble på samme tid i fjor. Økningen er på 3,5 prosent. Han er imidlertid usikker på om prisstigningen vil vedvare utover våren.

- Det ser ut som om folk har lyst til å kjøpe boliger igjen, og januar gir kanskje en liten retning med denne prisøkningen. Men jeg er forberedt på at det fortsatt kan komme en del variasjoner i markedet de kommende månedene før det setter seg, sier Mogseth.

Over landsgjennomsnittet

Trondheimstallene er bedre enn landsgjennomsnittet. Tallene for Norge som helhet er en prisøkning 2 prosent i januar.

Korrigerer man for sesongvariasjoner, altså den typiske utviklingen i januar måned de siste årene, synker faktisk boligprisene med 0,4 prosent på landsbasis.

Lavere enn for ett år siden

I snitt er boligprisene i Norge nå 2,2 prosent lavere enn de var for ett år siden.

- Prisutviklingen i januar var svakere enn det som er normalt for måneden. Siden vi startet målingene i 2003 har boligprisene alltid steget i første kvartal, og da spesielt mye i januar. Til tross for den svake oppgangen er det fremdeles en fallende trend i boligprisene i Norge, sier administrerende direktør, Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Norge i en pressemelding.