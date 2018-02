Zedge i verdenstoppen på app-nedlastinger

Dette må skje for at Forfang skal være fornøyd med OL

Appen til medie- og teknologiselskapet Zedge er på listen over de mest nedlastede appene i verden. Dette ifølge 2017-statistikken til Apptopia som nylig ble publisert i blant annet Forbes.

Zedge ble etablert av gründer Tom Arnøy i Trondheim som et sted der innholdsprodusenter og artister deler ringetoner, meldingslyder, ikoner og bakgrunnsbilder med mobilbrukere.

Selskapet er registrert i USA, men hovedvirksomheten foregår på kontoret i Teknobyen på Tempe i Trondheim, der det jobber rundt 45 ansatte. Selskapet har en avdeling i Helsinki i Finland, og de etablerte seg også nylig i San Francisco. Ifølge en pressemelding er den største inntektsstrømmen for Zedge reklame. USA, Europa og Latin Amerika er i dag hovedmarkedene.

Facebook WhatsApp på topp

Like før jul i fjor meldte Zedge at de måtte spare rundt ti millioner i året, og at de dermed måtte kutte antall ansatte og innleide konsulenter. Det til tross for at appen deres ble lastet ned 80 millioner ganger samme år.

Det er Apptopia, som spesialiserer seg på datainnsamling og analyse av app-markedsplasser, som har publisert en liste over de mest nedlastede appene i verden for 2017.

Topplisten domineres av globale aktører som Facebook, Uber, Amazon, Snapchat, Instagram, PlayStation og Skype.

Facebook WhatsApp er ifølge Apptopia den aller mest nedlastede appen i 2017, med nær en milliard nedlastinger.

Zedge er et stykke bak, med sine 80 millioner nedlastinger. Men til sammenligning hadde Tinder 58 millioner og Netflix 118 millioner nedlastinger.

Antall nedlastinger er totalt for iOS og Android i 2017, med tall fra Google Play Store og App Store.

Ser seg ikke tilbake

- Vi er godt fornøyde med å ligge i toppen på en liste som er dominert av sterke globale merkevarer. Vi har vært i toppsjiktet i mange år og har lyktes spesielt godt i USA. Stabiliteten bekrefter at vi har etablert et navn som folk kjenner igjen i store deler av verden, sier administrerende direktør og gründer Tom Arnøy i en pressemelding fra Zedge.

Arnøy mener nåløyet for å lykkes i massemarkedet er veldig trangt og det kreves ofte svært mye kapital for å skaffe nye brukere i stor skala.

- I Zedge har vi jobbet kontinuerlig med å utvikle kjerneproduktet vårt og vi har hatt fokus på innholdskatalogen som er vårt største konkurransefortrinn. Et massemarkedsprodukt fordrer god brukervennlighet og relevans. Vi er ydmyke med tanke på hva vi har prestert og vi ser oss sjelden tilbake. Vi vet at vi ikke lever lenge på gamle meritter, sier Arnøy ifølge pressemeldingen.