Kraftig fall på Wall Street

Carlsen om historisk NRK-eksperiment: – Noen synes det er for privat

- Vi var for urbane for bygdefolket

Fikk 54 000 i gebyr for overvekt på vogntog

Jon Petter Leikvold på Daniel pub: - En del av fritiden brukes til research ved at man oppsøker andre skjenkesteder

Her finner Finn.no-direktøren fremtidens ansatte

Fredag starter OL-festen for fullt. Her er det du bør få med deg.

Sjeldent værfenomen i helgen kan påvirke været i Norge de neste to månedene

Underskuddet mer enn halvert for trondheimsselskapet

Betalte ikke inn pensjoner for ansatte

Tokyo-børsen med nok et kraftig fall etter nedtur i USA

Saken oppdateres.

Ved stengetid torsdag hadde Dow Jones-indeksen rast ned 1.000 poeng. Den siste av de tre største indeksene på New York-børsen, den bredere S&P 500, endte ned 3,8 prosent.

Nedgangen var et faktum allerede fra start. Et par-tre timer etter åpning falt Dow Jones-indeksen i New York ned 2,0 prosent, ned 500 poeng. Også den teknologitunge Nasdaq-indeksen og S&P 500-indeksen hadde falt med nærmere 2 prosent noen timer etter åpning.

Også i Europa endte det i røde tall denne torsdagen. I London stengte FTSE 100 ned 1,6 prosent mens DAX-indeksen i Frankfurt gikk ned med 3,1 prosent. I Paris falt CAC 40-indeksen med 2,4 prosent.

Dermed er tendensene i Europa og i USA motsatt av Asia, der de fleste børsene gikk opp i løpet av torsdagshandelen.