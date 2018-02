Biokrafts fabrikk på Skogn blir forsinket

Da forsto jeg plutselig at der vil det komme et skilt med «Trøndelag» og et raseri veltet opp i meg

- Vi får veldig mye pepper for fortau vi ikke har ansvar for

Saken oppdateres.

Biokraft AS har verdens største fabrikk for produksjon av flytende biogass under oppføring på Skogn i Trøndelag. Her skal avfall bli drivstoff.

Da grunnsteinen ble lagt ned av daværende olje- og energiminister Tord Lien og fiskeriminister Per Sandberg for litt over ett år siden uttalte de at dette er et nydelig eksempel på fremtiden. Under grunnsteinsnedleggingen mente administrerende direktør for Biokraft, Håvard Wollan, at fabrikkåpning lå vel ett år fram i tide.

Nå viser det seg derimot at fabrikken blir ytterligere forsinket.

LES OGSÅ: Det lønner seg å la toget kjøre på organisk avfall, kloakk og kuskit

Leveres nøkkelferdig

I en pressemelding opplyser Biokraft AS at det svenske selskapet Purac AB har totalentreprisen på byggingen av fabrikken i form av en turn-key kontrakt med Biokraft AS.

Turn- key kontrakt vil si at Purac AB skal levere fabrikken nøkkelferdig. Ifølge pressemeldingen skulle fabrikken vært startet opp i slutten av 2017, men ferdigstilling og igangsetting er forsinket.

- Purac har en turn-key kontrakt med oss og vi forholder oss til dem, sier Håvard Wollan, administrerende direktør i Biokraft AS.

LES OGSÅ: Politikere vil ha Nordlandsbanen over på biogass

Ny underleverandør

Purac AB har denne uken meldt at de nå har valgt å avslutte kontrakten med en av sine underleverandører i byggeprosjektet.

- Vi har opplevd utfordringer og vedvarende kvalitetsproblemer med leveransen fra vår underleverandør Kværner siden høsten 2017, og dette er en vesentlig årsak til at fabrikken enda ikke har blitt ferdigstilt. Vi har derfor denne uken sett oss tvunget til å avslutte kontrakten med Kværner for å sikre ferdigstilling av fabrikken for Biokraft så snart som mulig. En ny underleverandør som erstatning for Kværner er på plass på Skogn i løpet av ett par ukers tid, og planen er å muliggjøre en idriftsetting av fabrikken for Biokraft i løpet av våren 2018, sier Jonas Fack, administrerende direktør i Purac AB.

LES OGSÅ: Svensker investerer i norsk biogass