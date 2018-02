Witzøe starter selskapet Wiski Capital sammen med seriegründer fra NTNU

27-åring slipper forvaring - dømt til 14 års fengsel for bajonettdrapet på Ler

Saken oppdateres.

25 år gamle Gustav Magnar Witzøe setter investeringene i system når han går sammen med Øystein Skiri i det nyoppstartede investeringsselskapet Wiski Capital. Skiri har blant annet har vært med å starte teknologiselskapet Boostcom.

Både Witzøe og Skiri holder til i Trondheim.

- Mye å lære

Til nettstedet Shifter.no sier de to at de fant sammen da de som investorer ofte traff hverandre fordi de ofte havnet i situasjoner der de sjekket ut de samme bedriftene for investeringsmuligheter.

- Vi dukket opp på mange av de samme møtene, sier Øystein R. Skiri til nettstedet.

Witzøe mener det kan være lærerikt for hans egen del å investere sammen med Skiri.

- Jeg innså at det er krevende å operere alene når man er helt fersk som investor, og det er mye å lære av en fyr som Øystein. Han har kunnskap og erfaring som jeg ikke har, sier Witzøe til Shifter.

Småinvesteringer i starten

Som arving av Salmar-gründer Gustav Witzøe, er Gustav Magnar Witzøe ifølge skattelistene for 2016 god for rundt 11,1 milliarder kroner.

Investeringene som skal gjøres gjennom det nyoppstartede selskapet er imidlertid ikke nødvendigvis av det største slaget.

- Vi gjorde seks små investeringer i 2017, og det er nok på det nivået vi kommer til å ligge, avhengig av hvilke case vi kommer over, sier Witzøe til Shifter.

Skiri legger til at selskapet ser for seg å gå inn med rundt en halv million i investeringer i første omgang i de ulike selskapene. Deretter kan investeringene øke dersom de liker utviklingen i selskapet.

Venter avkastning etter fire år

De to investorene ser for seg at pengene fra de første investeringene vil begynne å komme etter rundt fire år.

Dette er firmaene Skiri og Witzøe har investert i så langt, ifølge Shifter:

- Disruptive Technologies

- Tikktalk

