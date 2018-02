Inviterer Tilbords inntil videre

Røkke betaler nesten 800 mill. for et afrikansk oljeselskap

Saken oppdateres.

- Vi har i dag levert oppbudsbegjæring til tingretten i Bergen. Begjæringen er ennå ikke blitt behandlet. Vi har besluttet at inntil en bostyrer og et bostyre er på plass, vil vi holde butikkene åpne, sier Odd Sverre Arnøy, daglig leder i kjedeselskapet Tilbords Retail AS.

Tilbords selger kjøkkenutstyr, glass, porselen og interiørartikler.

105 butikker i Norge

Arnøy forteller at kjeden på konkurstidspunktet har 105 butikker. 83 av dem er franchisebutikker med lokale eiere.

- Disse butikkene blir ikke automatisk en del av konkursbehandlingen. De er selvstendidige juridiske enheter som står på egne ben. Det blir opptil de lokale eierne å finne ut av fremtiden for franchisebutikkene, sier Arnøy.

Det var Bergensavisen BA som først omtalte konkursen.

Åtte butikker i Trøndelag

Det er åtte Tilbords-butikker i Trøndelag. Fire av dem på kjøpesentre i Trondheim: Sirkus Shopping, City Lade, City Syd og på Solsiden. De fire andre Tilbords-butikkene i Trøndelag er i Stjørdal, Levanger, Orkdal og Oppdal.

Ifølge Arnøy er det i alt cirka 600 ansatte i butikkene. I tillegg kommer 40 ansatte i kjedeselskapet og i grossistselskapet.

- Surt og bittert

I en pressemelding skriver Tilbords at de ikke hadde annet valg enn å begjære oppbud. Årsaken er inntektsfall og krympende marginer. Dagens eiere overtok Tilbords i november i fjor.

- For oss er det bittert og surt å gi opp etter tre måneder. Men det er dessverre det eneste fornuftige akkurat nå. Alternativet var risikoen for å kaste gode penger etter dårlige. Da vi kjøpte Tilbords, var vårt mål å snu kjeden, men det viste seg altså at det ikke var mulig, sier Odd Sverre Arnøy.

Kitch'n overtar ikke

De største eierne i Tilbords eier også Kitch'n, en annen butikkjede i samme bransje.

- Kan det være aktuelt at Kitch'n overtar Tilbords-butikkene?

- Det blir en oppgave for bostyret og bostyrer å finne ut hva som skal skje med hver enkelt butikk, men det er ikke aktuelt at alle Tilbords-butikkene innlemmes i Kitch'n. Kitch'n er en selvstendig kjede, den er veldrevet og har 140 butikker, sier Arnøy.

På konkurstidspunktet har Tilbords fire større eiere. De er Tore Thorstensen, Lars Gylterud, Halvard Velde og Wiggo Erchsen, som var en av gründerne av Europris i 1992.