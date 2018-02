Seks tegn på at du sover for mye

Røkke betaler nesten 800 mill. for et afrikansk oljeselskap

Tiril Eckhoff ble forbauset av USA-spørsmål: – Jeg tror ikke Trump vil like meg nå

Slik så bryggene ut for 40 år siden

Følg 500 m skøyter direkte her

Saken oppdateres.

Aker Energy kjøper sammen med Aker ASA og TRG AS 50 prosent av oljefeltet Deepwater Tano Cape Three Points (DWT/CTP). TRG har initiert kjøpet, som innebærer oppkjøp av et av datterselskapene til oljeselskapet Hess, Hess Ghana.

- Aker er takknemlig for å ha blitt invitert av TRG til å delta i dette samarbeidet. Vi ser fram til utforske muligheten til å bygge en betydelig leting- og utvinningsaktivitet i Ghana, inspirert av det Aker har fått til på den norske sokkelen, sier konsernsjef Øyvind Eriksen i Aker ASA i en børsmelding mandag.

LES OGSÅ: Kjell Inge Røkke og kona flytter fra hverandre

Totalt er kjøpesummen 100 millioner dollar, tilsvarende 777 millioner norske kroner. 25 millioner dollar skal betales når avtalen er sluttført, og de resterende 75 millionene betales når planene for DWT/CTP-prosjektet er godkjent.

DWT/CTP-feltet er 2010 kvadratkilometer stort og ligger i det som regnes som et produktivt område i Ghana. Det er sju letebrønner og fem utforskningsmurer i området.

- Aker Energy ser et betydelig potensial i området og ser fram til å samarbeide med Ghanas nasjonale oljeselskap, Ghana National Petroleum Corporation, står det i børsmeldingen.

LES OGSÅ: Mann siktet for å ha truet Røkke

De oppdagede oljeressursene er estimert å ligge på 550 millioner fat, men feltet skal ha et potensial på 400 millioner fat, står det i meldingen.

TRG, som er heleid av Kjell Inge Røkke, har vært involvert i Ghana siden 2014 og har fra før en andel i det nærliggende oljefeltet South Deepwater Tano block (SDWT), gjennom sin investering i Petrica Holding.

LES OGSÅ: Røkke vil kjøpe Norske Skog

LES OGSÅ: Røkke blir i praksis Trøndelags industrikonge