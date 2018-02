Medieinvestor kuppet Polaris sitt kjøp av Trønder-Avisa

Sprekpodden: Restituere deg best mulig etter trening? To faktorer er spesielt viktige

Saken oppdateres.

2. februar gikk styreleder i Polaris Media ASA, Per Axel Koch, ut og annonserte at mediehuset ville kjøpe seg opp til å bli majoritetseier i Trønder-Avisa AS.

Tirsdag kveld har medieinvestor Odd Reidar Øie kuppet makta og kjøpt Dagbladets aksjepost på 13 prosent i eierselskapet LL Inntrøndelagen, skriver medienettstedet Medier24 i kveld.

Etter det Medier24 erfarer, har medieinvestor Odd Reidar Øie kjøpt Dagbladets aksjepost - og sitter med andre planer enn det Polaris Media har hatt for avisa.

Odd Reidar Øie har eierskap i en rekke aviser i Norge. Han har ikke svart på Adresseavisens henvendelser tirsdag kveld.

Slik ville Polaris kjøpe seg opp

Trønder-Avisa AS innbefatter fem lokalaviser, Trønder-Avisa, Namdalsavisa, Steinkjer-Avisa, Inderøyningen og Snåsningen. Mediehuset har også distribusjons- og utviklingsselskapet Ofag i sitt eie.

Polaris Media eier i dag 10,1 prosent av aksjene i selskapet, etter at de kjøpte seg inn i konsernet i 2010. Etter avtalen de så for seg, ville de fått en eierpost på 56,1 prosent i Trønder-Avisa AS.

Polaris skulle betale 11,1 millioner kroner for totalt 46 prosent av aksjene og ville med det bli største eier i selskapet.

Polaris Media ASA skulle kjøpe 38 prosent av aksjene fra selskapet LL Inntrøndelagen, som eier drøyt 38 prosent av aksjene, resten av posten fra AS Nord-Trøndelag.

Helomvending fra LL Inntrøndelagen

Tirsdag kveld skjedde det en helomvending i prosessen. LL Inntrøndelagens generalforsamling har sagt nei til salget, skriver Medier24.

Medier24 skriver at det var mest spenning til generalforsamlingen i AS Nord-Trøndelag i forrige uke. Da fryktet man at de lokale eierne ville sette seg på bakbeina og hindre salget, for å sikre et ultralokalt eierskap,men disse sa ja.

Det var nesten ingen som fryktet at generalforsamlingen i LL Inntrøndelagen AS skulle si nei, skriver Medier24.

Det som skulle være en ren formalitet, ble snudd om. På kveldens ekstraordinære generalforsamling i LL Inntrøndelagen skal et varastyremedlem ha satt en stopper for Polaris og konsernsjef Per Axel Kochs planer om oppkjøp i Trønder-Avisa AS, skriver nettstedet.

Medier24 skriver at resten av eierskapet LL Inntrøndelagen, som i stor grad er fordelt på mange små aksjonærer, har latt seg overbevise om å ikke selge.

Styrelederen går

Styrelederen i LL Inntrøndelagen, Mads Braarud, tar nå sin hatt og går. Han sier til Medier24 at han ikke kan være styreleder for et selskap som går i motsatt retning enn hva han og selskapet har fremforhandlet og jobbet for. Han ønsker ikke å være ansvarlig for å gjennomføre en annen politikk.

- Jeg synes det er tragisk. Vi har gått veldig inn for dette, fordi vi har ment at det har vært beste mulige løsningen for Trønder-Avisa og for den situasjonen mediekonsernet er i. Det var ikke nødvendigvis en pengemessig god avtale for oss, men vi har vektlagt medieproduktene og formålsparagrafen høyere, sier Braarud til nettstedet.

Braarud har ikke besvart Adresseavisens forsøk på å kontakte han tirsdag kveld.

Ønsket ikke mediemonopol til Polaris

Medier24 skriver at det er Hans Martin Storø, som har vært fast møtende vara til styret i LL Inntrøndelagen, som er den som fikk snudd generalforsamlingen. Storø sier dem at han hele tiden har vært tydelig på at han ønsket å stoppe salget, og heller finne en annen løsning:

- Jeg mente det var uheldig å la Polaris få kontroll over Trønder-Avisa, for så å skape seg et totalt mediemonopol i Midt-Norge. Å få et et slikt konsern tettere inn i T-A vil kunne være med på da bidra til at du får en betydelig svekkelse av de avisene over tid, med tanke på konserntilpassing, sier Storø.