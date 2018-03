Boligprisene litt opp i Trondheim i februar

Saken oppdateres.

Det viser statistikken som bransjeorganisasjonen Eiendom Norge la frem mandag formiddag.

Boligprisene har i februar utviklet seg svakere enn gjennomsnittet av måneden de siste fem årene, der snittet har vært en vekst på 1,9 prosent.

Prisutviklingen er også svakere enn i Bergen (+0,5 prosent), Oslo (+1,4 prosent) og Stavanger (+1,8 prosent), ifølge Eiendom Norge.

Fall siste år

Da prisene for januar ble lagt frem for en måned siden, viste de en oppgang på 2,8 prosent i Trondheim.

Før det hadde prisene i Trondheim falt hver eneste måned siden mai i fjor, og til sammen falt prisene på brukte boliger med 2,9 prosent i byen i fjor.

Utviklingen de siste tolv månedene nå viser en nedgang på 2,4 prosent i Trondheim.

Det ble i løpet av februar solgt 385 boliger i byen, noe som er 4,1 prosent flere enn i samme måned i fjor.

Den gjennomsnittlige salgstiden var på 48 dager, noe som er litt raskere enn landsgjennomsnittet på 54 dager.

- Stabiliserer seg

Tallene for Norge under ett viste en prisoppgang på 1,1 prosent i februar. Prisene går normalt opp denne måneden, og korrigert for sesongvariasjoner er økningen på 0,4 prosent (Eiendom Norge legger ikke frem sesongkorrigerte tall for de enkelte byene).

Administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer sier i en pressemelding at utviklingen viser at prisene er i ferd med å stabilisere seg etter fallet i fjor.

- Selv om vi har hatt en svakere vekst enn normalt så langt i år, så har prisfallet stoppet opp. Det ser ut til at markedet er bedre i balanse i mange av byene enn på lenge, noe som reduserer usikkerheten for de som skal selge og kjøpe bolig, sier Dreyer.