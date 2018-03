Norske Skog-kjøper kan være klar i løpet av mars

Fatima Almanea (Ap): - Det er for tidlig å ønske Giske tilbake i et slikt verv nå

Saken oppdateres.

– Vi er relativt fornøyde med interessen, sier styreleder Sven Ombudstvedt i Norske Skog AS til E24.

På forhånd har det vært kjent at mellom fem og ti aktører hadde meldt sin interesse, og ifølge Ombudstvedt er det både industrielle og finansielle aktører blant disse. Han regner med å kunne gå ut med en avtale i løpet av et par uker.

Dette bekreftes av konsernsjef Lars Sperre som overfor Dagens Næringsliv bekrefter at salget går etter tidsplanen.

I slutten av neste uke

– Vi forventer at auksjonsprosessens sluttforhandlinger avsluttes i løpet av de neste ukene, og at det innen utgangen av mars kan kommuniseres noe offentlig rundt hvem den nye eieren blir, sier Sperre.

Det er investeringsbankene Citibank og Evercore som jobber med salget av fabrikkene.

Styret i Norske Skog ga i desember i fjor opp forsøket på å redde konsernet og begjærte konkursbehandling i skifteretten. Selskapet hadde da en gjeld på drøyt 9,2 milliarder kroner og bokførte verdier på nær 2,9 milliarder kroner.

Bostyrer har tidligere uttalt at det ikke er sannsynlig at et salg av fabrikkene, som fortsatt driver lønnsomt, vil kunne bringe inn noen midler til boet ettersom gjeldsbyrden er for stor.