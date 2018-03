Færre passasjerer på Værnes

Da har det trådløse bestemt seg for å gå til streik

I en pressemelding opplyser Avinor at i februar reiste om lag 3,8 millioner passasjerer over Avinors lufthavner. Dette er en økning på om lag 2,7 prosent sammenlignet med fjoråret.

Særlig er dette gledelig for Stavanger lufthavn Sola. Her økte trafikken med 4,5 prosent etter en lang periode med trafikknedgang. Utenlandstrafikken sto for den største veksten på ni prosent.

- De gledelige tallene fra Stavanger lufthavn Sola bekrefter at næringslivet i regionen reiser seg igjen etter noen harde år. En økning på hele ni prosent når det gjelder utenlandsreiser viser at Norges mest internasjonale bedrifter skal ut i verden igjen for å handle, uttaler Harald Minge, administrerende direktør, Næringsforeningen i Stavanger-regionen.

Nedgang i Trondheim

Også i Tromsø har veksten vært stor (7,2 prosent), og utenlandstrafikken hadde en økning på hele 51 prosent sammenlignet med fjoråret. Rutene til Gdansk, København, Frankfurt og Stockholm sto for det meste av veksten.

Stavanger hadde sterkest passasjervekst blant de største lufthavnene med 4,5 prosent, etterfulgt av Oslo med 3,7 prosent og Bergen med 3 prosent.

Trondheim lufthavn Værnes opplevde derimot en nedgang, her var det i februar i år 1,7 prosent færre passasjerer enn i februar i fjor.

Av de største regionale lufthavnene var det størst passasjervekst i Tromsø (7,2 prosent), Harstad/Narvik (5,8 prosent) og Ålesund (5 prosent).

Mye dårlig vær

Februar var preget av mye utfordrende vintervær, noe som resulterte i 500 flere kanselleringer enn i februar 2017. Regulariteten var 97,8 prosent, det vil si at 2,2 prosent av de planlagte flyvningene ble kansellert.

I pressemeldingen vises det også til at trafikken til og fra Polen hadde størst vekst i februar, med nesten 12 000 flere passasjerer (23 prosent). Det var også en stor økning til Finland (20 prosent), Nederland (5 prosent) og Spania (4 prosent).