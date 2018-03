Røkkes Aker gir opp Norske Skog

Saken oppdateres.

Ifølge en børsmelding fra Aker ASA har ikke de to selskapene kommet til enighet om betingelsene for et bud på Norske Skog AS.

De to partene varslet i november i fjor at de ville samarbeide om et bud på papirkonsernets fabrikker, noe som ble avgjørende for at morselskapet Norske Skogindustrier slo seg konkurs like før jul.

Kjøpte opp gjeld

Bakgrunnen var at selskapet Oceanwood hadde kjøpt opp store deler av gjelden til Norske Skog, og dermed sto i en avgjørende posisjon under ledelsens forsøk på å finne en løsning for det gjeldstyngede konsernet.

Like etterpå ble det satt igang en prosess for å selge papirkonsernets syv operative fabrikker, inkludert papirfabrikken på Skogn i Levanger. Disse fabrikkene lå under Norske Skogindustriers datterselskap Norske Skog AS, som etter konkursen i morselskapet har videreført driften av fabrikkene.

Ifølge børsmeldingen fra Aker har Oceanwood informert selskapet om at de har gått videre i prosessen på egen hånd, men det skal ikke være aktuelt for Aker å komme med et selvstendig bud på Norske Skog.

Investor byr

Denne uken ble det også kjent at investor Jens Ulltveit-Moe har lagt inn bud på Norske Skog sammen med en internasjonal gruppering.

Dette budet skal være på mellom fire og fem milliarder kroner, der Ulltveit-Moes bidrag er på mellom 100 og 200 millioner kroner, ifølge Dagens Næringsliv.

- Jeg leder et konsortium som har lagt inn bud på Norske Skog i tre runder. Nå er vi inne i aller siste fase, og venter en avgjørelse i løpet av en dag eller to etter at de siste budene nå er lagt på bordet, sa investoren til avisen.

Fem til ti aktører

Styreleder i Norske Skog AS er den tidligere konsernsjef Sven Ombudstvedt. Han har tidligere uttalt at det nå er mellom fem og ti aktører med i budprosessen, og dette skal fortsatt være situasjonen.

En avklaring kan komme i slutten av mars eller i begynnelsen av april, etter det Adresseavisen forstår.