Saken oppdateres.

Teknologibedriften Daal i Trondheim nådde målet, og fikk inn 3,2 millioner kroner i en kapitalutvidelse gjennom Folkeinvest. Selskapet inviterte til aksjetegning via Folkeinvest i starten av mars.

Daal Noise Control Systems utvikler et produkt for aktiv støydemping i motorsykkelhjelmer. Gründerne i Daal, Dag Axel Aarset Loe og Sigmund Birkeland, har som mål å lansere produktet i 2019. De to har avslått tilbud om å selge Daal til større aktører.