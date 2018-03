Trøndelags-entreprenør har vunnet nok en storkontrakt på 600 millioner

Saken oppdateres.

Dermed er de fleste kontraktene på Fosen-utbyggingen tildelt. Trønderske selskaper har vunnet oppdrag for 1,1 milliard. Medregnet nasjonale selskaper med lokale datterselskaper, er summen nesten 1,8 milliarder.

Den siste kontrakten på 600 millioner til Johs. J. Syltern, omfatter bygging av infrastruktur til de tre siste vindparkene i Fosen-utbyggingen. Kontraktene omfatter internveier, turbinfundamenter og øvrig infrastruktur i Kvenndalsfjellet og Harbaksfjellet vindparker i Åfjord kommune på Fosen, samt Geitfjellet vindpark i Snillfjord, skriver Fosen Vind i en pressemelding.

Vindmøller i 2020

Johs. J. Syltern skal starte arbeidet før sommeren i år, og det skal være ferdig til vindmøllene reises våren 2020. Fosen-entreprenøren har allerede bygget ut Roan vindpark. Der er det nå klart for turbinmontasje.

- Vi har god erfaring med Johs. J. Syltern fra byggingen av infrastruktur i Roan vindpark og adkomstveien til Storheia vindpark. Det er ekstra gledelig at en lokal tilbyder vant frem i konkurransen om den største anleggskontrakten, sier daglig leder Eivind Torblaa i Fosen Vind i pressemeldingen.

Roan vindpark er nå klar for turbinmontasje.

1,8 mrd. til Trøndelag

Med den siste utdelingen av kontrakt, er brorparten av oppdragene i forbindelse med Fosen-utbyggingen tildelt. Kun kontraktene for bygging av kraftlinje i de tre siste parkene gjenstår.

- Det lokale næringslivet har vist at det er mer enn bare konkurransedyktig. Før utbyggingen startet, anslo vi at lokale og regionale leverandører ville kunne konkurrere om oppdrag til en verdi av mellom én og to milliarder kroner. Allerede nå kan vi konstatere at trønderske selskaper har vunnet oppdrag for 1,1 milliard. Regner vi med nasjonale aktører, som baserer seg på lokale datterselskap og lokal arbeidskraft, er oppdragsverdien nesten 1,8 milliarder, sier Torblaa i pressemeldingen.

