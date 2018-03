Okea selger del av oljefelt

Paradise Hotel gjør ikke verden til et bedre sted, men sannelig ikke til et verre heller

Saken oppdateres.

Kjøperen er det britiske oljeselskapet Chrysaor, opplyser Okea i en pressemelding.

Okea ble i fjor sommer godkjent som operatør for Grevling-feltet av Olje- og energidepartementet, som selskapet til nå har eid sammen med statens oljeselskap Petoro.

Krav

Administrerende direktør Erik Haugane i Okea sier at det var et myndighetskrav for å kunne utvikle feltet at de fikk med en tredje partner i lisensen.

- Vi er svært glade for at Chrysaor med en erfaring som passer Okea godt, både kommer til norsk sokkel og at de blir med i Grevling, sier han i pressemeldingen.

Det opplyses ikke noe om de økonomiske betingelsene for transaksjonen.

Chrysaor ble etablert i 2007, og selskapet kjøpte i fjor flere feltandeler i den britiske delen av Nordsjøen fra Shell.

Etter handelen vil Okea sitte igjen med 55 prosent av Grevling, mens Petoro fortsatt vil eie 30 prosent. Ifølge Okea har Chrysaor også fått en opsjon på å øke sin eierandel fra 15 til 35 prosent.

Utbyggingsløsning

Grevling-funnet inneholder mellom 20 og 40 millioner fat olje, og ifølge Okea tar partnerne sikte på å bestemme seg for en utbyggingsløsning senere i år.

Haugane etablerte Okea sammen med tidligere oljeminister Ola Borten Moe og to andre medgründere i 2015. Okeas forretningsidé er ikke å selv lete etter olje, men å kjøpe seg inn i eller søke på lisenser med allerede påviste funn, og gjøre utbygging og produksjon billigere enn det som er vanlig.

Selskapet blant annet også medeiere i Yme-feltet i Nordsjøen.