35 000 kan tas ut i streik fra søndag

- Vi kan ikke fortsette med at naboene betaler prisen

Saken oppdateres.

Meklingen, der AFP, krav om reise, kost og losji og tjenestepensjon står sentralt, begynner onsdag. Partene har frist for å komme til enighet innen midnatt lørdag 7. april.

- Vi har alltid som utgangspunkt at vi skal komme til enighet under en mekling, men vi har krevende tema på bordet, derfor forbereder vi oss også til streik dersom vi ikke skulle bli enige. På bordet ligger våre krav om en mer rettferdig pensjon og bedret kjøpekraft, og også krav knyttet til reise, kost og losji for utsendte arbeidstakere, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen.

29 000 i LO

LO varsler at de vil ta ut nærmere 29.000 medlemmer i streik søndag ved brudd, hvorav 7.868 er omfattet av Industrioverenskomsten.

Det betyr at dersom det blir streik på kravene knyttet til reise, kost og losji, er det kun disse som vil bli tatt ut i streik. Blir det derimot streik på AFP, lønn eller tjenestepensjon, vil alle 29.000 bli tatt ut.

YS har varslet Riksmekleren om plassfratredelse for i underkant av 6.000 medlemmer tilknyttet forbundene Delta, Negotia, Parat, SAFE og YTF.

1300 bussjåfører

Blant annet tar YS ut 1.300 bussjåfører i Oslo og omegn, Stavanger og Sandnes fra søndag om det ikke blir enighet.

- Vi skal gjøre vårt for å unngå storstreik, men det er ingen grunn til å legge skjul på at vi står overfor noen utfordringer når vi nå skal løse kompliserte spørsmål om både AFP og pensjon, sier Vegard Einan, leder for YS Privat.