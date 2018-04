Hun blir Trøndelags Europa-sjef

For ett år siden hadde kontaktlæreren gitt opp proffdrømmen. Mandag styrte han Ranheim til seier i Eliteserien

Fossland begynner 15. august i stillingen som daglig leder ved Trøndelags Europakontor i Brussel. Hun overtar etter Vidar Segtnan (64), som blir pensjonist. Segtnan har hatt jobben som bindeledd mellom Europa og Trøndelag i sju år.

- Betydning for Trøndelag

– Det er så mye som skjer i Europa som er av betydning for Trøndelag. Dette er noe jeg har lyst til å gjøre Trøndelag bedre kjent med. Samtidig er det mye spennende som skjer i Trøndelag som europeiske miljøer har nytte av å kjenne til, skriver Fossland i en pressemelding.

Heidi Fossland har hovedfag i samfunnsgeografi og er på deltid i ferd med å ta en mastergrad i kunnskapsledelse. Fossland har hatt en rekke lederstillinger i offentlig sektor. Hun er nå leder for Miljøpakken i Trondheim kommune, og har tidligere blant annet jobbet i fylkeskommunen og ved NTNU. Videre har hun vært daglig leder i Technoport og prosjektleder for samfunnsutvikling i Ørland kommune.

Europakontoret

En rekke regioner i Europa har kontor i Brussel. Trøndelags Europakontor beskriver seg som en kompetansepartner i EU- og EØS-spørsmål for trøndersk nærings- og samfunnsliv. Kontoret jobber med å få trønderske aktører til å benytte seg av de mulighetene som finnes som en følge av Norges avtaler med EU. I tillegg fungerer kontoret som døråpner til europeiske nettverk og kompetansemiljøer i Brussel. Kontoret har for tiden fire ansatte. Trøndelags Europakontor er organisert som en medlemsforening. Trøndelag fylkeskommune er største medlem. De andre medlemmene er 17 kommuner, Sintef, Nord Universitet, Norsk Institutt for Bioøkonomi og Sparebank 1 SMN.