Høyre-lag krever omkamp om pelsdyr

Fylkeslaget vil på Høyres landsmøte til helgen ta opp kampen mot beslutningen om å avvikle den omstridte næringen innen 2025.

– Vi skal være et parti som er opptatt av stabile og forutsigbare rammebetingelser. Jeg vet ikke om Høyre politisk noen gang har vært med på å legge ned en næring, sier fylkesleder i Rogaland, Elin Schanche, til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

I en resolusjonstekst fra fylkeslaget heter det at Høyre må ta «initiativ overfor de andre regjeringspartiene om å reforhandle punktet i Jeløya-avtalen om nedlegging av pelsdyrnæringen».

Også Trøndelag Høyre uttrykker i et forslag støtte til pelsdyrnæringen og tar til orde for gode overgangsordninger.

Verken Høyre eller Frp ønsket i utgangspunktet å avvikle næringen, noe som imidlertid har vært en viktig sak for regjeringspartner Venstre.

I et skriftlig svar til Stortinget bekrefter landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) at regjeringen nå arbeider med et forslag til en lov om forbud mot pelsdyrhold, med en avviklingsperiode for eksisterende produsenter fram til 2024/2025.