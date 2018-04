Forbrukerrådet ber Datatilsynet undersøke Facebook

Klokka tolv fikk han vite at RBK-overgangen kunne bli noe av. Klokka ett satt han på flyet

«Det er bra for norsk fotball at Rosenborg bruker 50 millioner»

Ranheim-helten måtte ha egen trener for å presses gjennom kondisøktene

Høyrekvinnene bekymret for barselomsorgen

Grønt lys for nytt oljefelt utenfor kysten av Trøndelag

Frode Reppe i arbeidsrettssak - Per Sandberg må vitne

Grønt lys for nytt oljefelt utenfor kysten av Trøndelag

Plan for oljefeltet Fenja i Norskehavet godkjent

Saken oppdateres.

IBakgrunnen er opplysninger om at data tilhørende opp mot 87 millioner brukere, deriblant potensielt 37.000 nordmenn, er blitt hentet ut fra Facebook uten samtykke. Dataene skal deretter ha blitt solgt videre og benyttet til andre formål enn oppgitt.

– Facebook har ikke beskyttet brukernes data, og heller ikke satt i verk nødvendige tiltak for å rette opp situasjonen da selskapet ble klar over forholdene i 2015, fastslår fagdirektør Finn Myrstad i Forbrukerrådet.

– Vi krever at Facebook forteller Datatilsynet i hvilken grad norske brukere er berørt, og at tilsynet eventuelt setter i verk nødvendige tiltak for å ansvarliggjøre selskapene, hvis disse har brutt norsk og europeisk personvernlovgivning, sier Myrstad.