Grønt lys for nytt oljefelt utenfor kysten av Trøndelag

Saken oppdateres.

Rett før jul overleverte oljeselskapet VNG Norge planen for utbygging og drift til olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp), og torsdag ble planen godkjent av departementet.

Feltet ligger på Haltenterassen i Norskehavet, rundt 120 kilometer nord for Kristiansund.

- Fenja er et godt eksempel på nytten av fortsatt høy leteaktivitet på norsk sokkel. Feltet ble funnet så sent som i 2014 og partnerskapet har allerede lykkes med å modne frem et lønnsomt prosjekt, sier Søviknes i en pressemelding fra departementet.

Skiftet navn

- Dette vil bidra til å opprettholde aktivitetsnivået i industrien, til å skape arbeidsplasser og betydelige ringvirkninger i samfunnet for øvrig, sier olje- og energiministeren.

Funnet ble gjort i 2014, og gikk tidligere under navnet Pil og Bue. Senere fikk feltet navnet Fenja, som er navnet til jotuntrellkvinne fra norrøn mytologi.

VNG Norge er operatør for feltet, og har en eierandel på 30 prosent. De øvrige eierne er Point Resource AS med 45 prosent og Faroe Petroleum Norge som eier 25 prosent.

Til Njord

Lisenhaverne skal etter planen investere 10,2 milliarder kroner i utbyggingen, og produksjonsstarten er planlagt til 2021. Feltet skal bli bygd ut med to havbunnsrammer og seks brønner, som vil bli koblet opp mot Njord-feltet.

Njord A-plattformen ble i fjor slept til land for omfattende utbedringer, og etter planen skal produksjonen på Njord-feltet settes i gang igjen mot slutten av 2020.