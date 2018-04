Klarsignal for Aker BPs nye felt utenfor kysten av Midt-Norge

Saken oppdateres.

Oljeselskapet Aker BP er operatør for feltet, og planen for utbygging og drift ble overlevert til olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp) i midten av desember i fjor.

Ærfugl-feltet gikk tidligere under navnet Snadd, og er et gass- og kondensatfelt som ligger like ved Skarv-feltet, rundt 21 mil vest for Sandnessjøen.

Feltet er rundt 60 kilometer langt og bare 2–3 kilometer bredt, og ifølge Aker BP skal det i første omgang bygges ut med tre nye brønner i den sørlige delen av feltet.

Disse vil bli knyttet opp til Skarv-feltet. Gassen skal eksporteres gjennom rørledningsystemet til Europa, mens kondensat vil bli eksportert med skytteltankere, ifølge departementet.

