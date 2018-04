Trond Williksen gir seg som konsernsjef i Salmar

Løfshus om trenerkabalen: - Trenger april og litt av mai for å finne løsninger

Saken oppdateres.

Ervik kommer fra stillingen som konserndirektør for oppdrett, og han tiltrer som konsernsjef 10. april. Han har ifølge pressemeldingen over 20 års erfaring fra oppdrettsindustrien. Han startet i Salmar i 2012.

– Styret beklager at Trond Williksen ønser avløsning som konsernsjef. Han har i rollen som CEO videreført Salmars satsing på å være ledende på biologisk produksjon. Gjennom dette har han bidratt til grunnlaget for en solid utvikling også i årene som kommer. Olav-Andreas Ervik kjenner Salmar-konsernet og kulturen godt, og med ham på plass vil Salmar stå meget godt rustet til å levere på vår uttalte ambisjon om å være det oppdrettsselskapet som er ledende på biologisk produksjon av laks, sier styreleder Atle Eide i Salmar i pressemeldingen.

Williksen begynte som konsernsjef høsten 2016. Han vil nå gå inn i en rolle i Kverva, hvor han vil jobbe med strategisk utvikling.

Selv sier Williksen at han har hatt en fantastisk periode i selskapet, og at Salmar har bak seg en periode med rekrodresultater.

– Det å være leder av Salmar er spennende, men det er også krevende. De som kjenner meg, vet at jeg har hatt mine belastninger over de siste årene og jeg ønsker nå å fokusere mer på meg selv i en periode. Jeg er trygg på at Salmar i Olav-Andreas Ervik får en leder som er i stand til å bygge videre på det fundamentet som er i selskapet, sier han.

Ervik sier i pressemeldingen at deres ambisjon er å være verdens beste oppdrettsselskap, og at de skal lykkes med det.