Saken oppdateres.

Norwegian-aksjen stiger med over 20 prosent etter at nyheten ble kjent.

Ifølge Bloomberg kan budet verdsette selskapet for hele 23 milliarder kroner. Dagens Næringsliv skriver at IAG også bekrefter at de vurderer et bud i en pressemelding.

- Norwegian er en attraktiv investering, skriver selskapet i pressemeldingen.

Fra før av har IAG 4,61 prosent av aksjene i Norwegian, skriver Dagens Næringsliv.