33 000 kunder må endre skattemeldingen etter feil av Sparebank 1

Saken oppdateres.

Onsdag formiddag fikk flere Sparebank 1-kunder sms fra banken. Her sto det at på grunn av feil i bankens systemer, inneholder kundens forhåndsutfylte skattemelding feil tall fra fondene i Sparebank 1.

Banken skriver videre at dette må korrigeres av kunden selv innen 30. april, som er fristen for å levere skattemelding for lønnsmottakere og pensjonister.

Feil i systemet

Det vises til at kunden vil finne informasjon og veiledning om dette i nett- og mobilbanken, under «meldinger» og «dokumenter».

Sparebank 1 opplyser at denne sms-en gikk ut til 33 000 kunder.

- I alt 33 000 kunder i Sparebank 1 med aksjesparekonto, derav 6500 kunder i Sparebank 1 SMN, har dessverre mottatt uriktige tall knyttet til aksjefond i den forhåndsutfylte skattemeldingen. Feilen har oppstått i våre systemer, bekrefter Hans Tronstad, kommunikasjonsdirektør i Sparebank 1 SMN.

Beklager ulempen

Banken ber nå alle som har mottatt sms om å sjekke og endre skattemeldingen.

- Alle berørte kunder er først blitt varslet via sms, og så mottatt ny årsoppgave fra oss, samt en veileder i sin nettbank hvor det framgår hvor i skattemeldingen kunden må korrigere tallene. Vi oppfordrer alle berørte kunder til å gjøre dette og slik forsikre seg om at grunnlaget for beskatning blir riktig, sier Tronstad som legger til en beklagelse.

- Vi beklager ulempen dette medfører for kundene, og vil oppfordre kunder til å ta kontakt med oss hvis de fortsatt er usikre på hva de skal gjøre.