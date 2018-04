Hent selger boligutviklingsselskap

- Jeg håper det er dette som skal til for at den som har sendt denne grove meldingen sier unnskyld til Liv Signe.

Fredensborg bolig AS, som ligger i Oslo, har inngått avtale om kjøp av eiendomsutviklingsselskapet Hent eiendomsinvest AS i Trondheim.

Hent eiendomsinvest AS er et boligutviklingsselskap under Hent eiendom AS, som igjen eies av entreprenørkjempen Hent AS, som har hovedkontor i Trondheim. Hent eiendomsinvest sitt virksomhetsområde er utvikling av tomter til boligprosjekter, og selskapet har cirka 1200 boliger med noe tilhørende næringsarealer under utvikling.

Fredensborg bolig eies ifølge en pressemelding 50/50 av Fredensborg AS, som igjen eies av Ivar Tollefsen, og Tollef Svenkerud. Selskapets målsetting er å etablere seg som en av Norges ledende boligutviklere.

Kjøper lokalkunnskap

Tollef Svenkerud i Fredensborg bolig sier i pressemeldingen at han er fornøyd med oppkjøpet:

- Kjøpet gir oss tilgang til et betydelig antall byggeklare boliger med attraktiv beliggenhet. Vi får også med oss dyktige medarbeidere som vil tilføre Fredensborg bolig ytterligere kompetanse, blant annet betydelig lokalkunnskap om boligmarkedet i Trondheimsregionen. Kjøpet er en del av vår vekststrategi, sier Svenkerud.

Etter kjøpet vil Fredensborg bolig ha cirka 3700 boliger under utvikling. Flere boligprosjekter legges ut for salg i løpet av året.

Hemmelig salgssum

Hent opplyser at de nå vil samarbeide med Fredensborg bolig.

- Med bakgrunn i et godt tilbud har Hent eiendom AS besluttet å selge Hent eiendomsinvest AS. Vi ser videre for oss å fortsette et godt samarbeid med Fredensborg bolig i årene som kommer, sier Knut Alstad, konserndirektør marked og eiendom i Hent AS.

Hent eiendomsinvest AS vil etter oppkjøpet bli innlemmet i Fredensborg Bolig AS.

Alstad opplyser til Adresseavisen at Hent eiendomsinvest har to ansatte.

- Disse bor begge i Trondheim, og begge følger selskapet videre til ny eier av selskapet, sier Alstad som understreker at Hent eiendom fortsetter som Hent sitt selskap innen utvikling av bolig og næringsprosjekt.

Alstad vil derimot ikke si hva salget er verdt.

- Salgssum for selskapet med tilhørende prosjekter er ikke offisielt, sier Alstad.